Кадыров призвал "строгих и суровых джигитов" уважать женщин

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте" раскритиковал "суровых и строгих джигитов", считающих дарение подарков представителям женского пола постыдным поступком.

По словам руководителя республики, ряд людей, которые не разбираются в религии и традициях, с ошибками говорят "о преобладании женоненавистничества в чеченском обществе". Он подчеркнул, что женщинам сейчас очень нелегко, а также призвал мужчин "не быть столь жесткими" по отношению к ним

"Некоторые суровые и строгие джигиты считают, что проявлять уважение к матерям, сестрам и женам в виде букета цветов, подарков и теплых поздравлений - это постыдный поступок. Не надо быть столь жестким по отношению к прекрасному и слабому полу. Им и без этого нелегко", - заявил Кадыров.

Помимо этого, чеченский лидер ответил критикам, обвиняющих мусульман в праздновании нерелигиозных праздников. В качестве примера он привел прошедший в воскресенье День матери. "Сдается мне, что такие невежды не умеют быть благодарными даже своим матерям, подарившим им жизнь! Для них поясняю: наши празднования — это не застолья с распитием спиртных напитков и не дискотеки в ночных барах", — добавил он.