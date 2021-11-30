Оползень может оставить без электричества десятки тысяч жителей Сочи

Над одной из опор линии электропередачи в Сочи нависла угроза обрушения – ее спровоцировал оползень, ликвидировать последствия которого удалось только, соорудив подпорную стену для защиты опоры.

Движение грунта в районе дома №81 по улице Искры началось еще весной. Здесь расположена опора ЛЭП, которая обеспечивает электричеством почти 17 тыс жителей города-курорта. Пока серьезной угрозы обрушения опоры нет, но обильные осадки могут привести к новым подвижкам грунта, - передает "АиФ-Юг".

Сегодня кубанские энергетики и спасатели обсудили комплекс противооползневых мер в Адлерском районе на встрече с главой города-курорта Алексеем Копайгородским, сити-менеджер поручил заняться водоотведением и возведением дополнительных защитных лотков.