"Талибан" изменит символику паспортов

Руководство радикального движения "Талибан" (запрещено в России) намерено выдать еще 2,5 млн паспортов с символами Афганистана. Об этом сообщил сегодня глава Генерального управления по вопросам выдачи паспортов при МВД во временном правительстве талибов Алам Гуль Хаккани.

"Будет выдано 2,5 млн паспортов с символикой Исламской Республики Афганистан, затем будет принято решение о внесении в нее изменений", - цитирует его РИА Новости.

Чиновник отметил, что в ближайшее время в Кабуле начнут выдавать паспорта и с этого момента талибы будут ежедневно выдавать по 10 тыс паспортов на всей территории Афганистана.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.