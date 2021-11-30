Карасин: отказ Грузии от платформы "3+3" вызывает сожаление

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на встрече с послом Швейцарии в РФ Кристиной Марти Ланг прокомментировал отказ Тбилиси принять участие в работе формата "3+3" (Азербайджан-Армения-Грузия + Россия-Иран-Турция). Такое сообщение опубликовано на сайте верхней палаты российского парламента.

В нем говорится, что сенатор обратил внимание швейцарского посла на деструктивную политику, которую проводят власти Грузии, в том числе на международных площадках.

"Вызывает сожаление отказ Тбилиси участвовать в установочной встрече регионального консультативного механизма "3+3", - отметил Карасин.

Тем не менее, подчеркнул он, российская сторона готовы рассматривать все проблемные вопросы, находить общие темы, стыковать экономические и гуманитарные интересы, невзирая на накопившиеся противоречия.