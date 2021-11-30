В России выявили 32,6 тыс новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 32,6 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 32 648 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 247 (6,9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве - 2 788, в Петербурге – 2 215, в Московской области – 2 103. В Краснодарском крае новых случаев 524, в Крыму - 442, в Ставропольском крае - 475, в Дагестане - 185, в Кабардино-Балкарии - 111, в Чечне - 90, в Адыгее - 91, в Северной Осетии - 88, в Ингушетии - 86, в Карачаево-Черкесии - 80.

Суточный прирост составил 0,34%, общее число инфицированных в России достигло 9 636 881 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 33 442 человека, за весь период - 8 329 253 человека.

Умерли за сутки 1 229 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 275 193 человека.