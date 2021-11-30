Завтра из Кабула отправится очередной вывозной авиарейс в Россию

Завтра состоится очередной вывозной авиарейс из Кабула, в ходе которого в Россию будут доставлены около 100 афганцев с российскими паспортами, большинство из которых - афганские студенты российских вузов, сообщил президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал.

У всех граждан страны, которые приняли решение уехать в Россию, готовы все необходимые документы для въезда в страну. Лишь часть из них решили остаться в Афганистане из-за своих семей и частичной стабилизации обстановки, - отметил Джалал, передает "Интерфакс".

Ранее Джалал сообщал, что Россия планирует вывозить из Афганистана афганцев с российскими паспортами и афганских студентов российских вузов в три этапа, поскольку прилететь в Россию хотят около тысячи человек. Второй этап эвакуации граждан из Афганистана планируется совершить тремя самолетами, - добавил Джалал.