Двух жителей Дагестана оштрафовали за недонесение о террористическом преступлении

Суд осудил двух махачкалинцев за несообщение в правоохранительные органы о том, что участник террористической организации планирует создать вооруженное формирование на территории Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В январе 2021 года двое махачкалинцев узнали об участии местного жителя в деятельности запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и готовит с двумя сообщниками создать вооруженное формирование в самой республике и на Ставрополье. Они планировали нападать на сотрудников полиции. Помимо этого, он склонял их к участию в террористической организации.

Обвиняемые не сообщили о преступной деятельности мужчины, несмотря на то, что они имели такую возможность.

Суд оштрафовал их по статье 205.6 ("Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило преступление террористического характера").