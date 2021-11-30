В Крыму протестируют электронный сервис для отдыхающих

Ученые из Крымского федерального университета (КФУ) разработали электронный сервис для санаториев – он позволяет автоматизировать работу учреждения и повысить комфортность предоставления услуг для гостей, - сообщил директор Физико-технического института КФУ Александр Нудьга.

"Санатории стараются привлечь как можно больше гостей, а это уже невозможно без современных технологий, средств автоматизации, применения искусственного интеллекта", - рассказал Нудьга, отметив: сервис включает админ-панель, сервер и приложение, с помощью которых администрация здравницы мониторит работу кабинетов и собирает статистику, а гости имеют личный кабинет с расписанием процедур, доступом к актуальному меню, афише мероприятий и возможностью забронировать номер, передает "Интерфакс".

Сервис уже проходит тестирование на базе одного из санаториев города Саки на западе Крымского полуострова, приложение для сотрудников тестируется в действии, в то время как клиентский вариант еще дорабатывается.

В перспективе в корпусах здравниц будут установлены терминалы, которые смогут считывать электронную карту гостя и отображать его расписание, и не только: разработчики намерены разработать и систему виртуальной панорамы, тогда терминал сможет выдавать отдыхающему карту, как добраться до того или иного кабинета, - рассказал главный разработчик сервиса, выпускник Физико-технического института КФУ Дмитрий Кухта.