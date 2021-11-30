Лжесантехники украли более $6 тыс у пенсионерки в Карагандинской области

Преступники похитили свыше $6 тыс у 87-летней жительницы Темиртау, об этом сообщает Polisia.kz.

К правоохранителям обратилась сама потерпевшая, она рассказала, что неизвестные украли ее сбережения - 2 млн 732 тыс тенге ($6,2 тыс).

Как установили полицейские, в квартиру бабушки постучались двое мужчин, они назвали себя сотрудниками предприятия водоснабжения и пообещали бесплатно поменять фильтры для воды.

Пенсионерка поверила им и впустила мошенников в квартиру. После того, как они покинули квартиру, женщина обнаружила пропажу своих сбережений.

В воскресенье 28 ноября криминальная полиция задержала двух подозреваемых - ими оказались жители Нур-Султана в возрасте 21 года и 33 лет. Мужчины дали признательные показания. Открыто уголовное дело по ст.188 Уголовного кодекса Казахстана "Кража".

Идет расследование.