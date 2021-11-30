Поножовщина между бывшими родственниками произошла в Ереване

Несовершеннолетний молодой человек ранил экс-супруга своей сестры в Ереване, передают СМИ.

По данным shamshyan.com, поножовщина произошла примерно в 21:10. В тот же день в отделение полиции района Шенгавит поступил сигнал из одноименного медцентра, куда госпитализировали пострадавшего с колото-резаными ранами.

Установлено, что между 15-летним Григором Г. и 21-летним Арманом М. вспыхнул конфликт, по итогу которого юношу нанес бывшему супругу сестры ножевые ранения.

Полиция разыскивает подозреваемого.