Коронавирус унес жизни 12 тыс человек в Грузии

В Грузии за последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 5050. Об этом говорится на специальном сайте правительства StopCov.

C начала пандемии по сегодняшний день COVID-19 в республике диагностировали у 845 643 человек. Справились с болезнью 788 201 житель страны, скончались – 12 054.

За последние 24 часа болезнь побороли 4214 человек, умерли – 80.

На сегодняшний день в республике сделано 2 170 057 прививок от коронавируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 262 млн, из них более 5,2 млн человек скончались.