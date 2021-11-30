Волгоградская селянка угрожала терапевту пистолетом

Волгоградские оперативники заподозрили жительницу одного из сел Иловлинского района Волгоградской области в угрозе убийством врачу-терапевту, - сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Месяц назад неоднократно судимая 36-летняя женщина пришла в поликлинику на прием к врачу-терапевту, однако не желая стоять в очереди, она стала нецензурно выражаться, на что получила замечание от врача, но отреагировала она на замечание неадекватно: подозреваемая вытащила из сумки предмет, похожий на пистолет, и стала угрожать медработнику убийством., после чего на место была вызвана полиция, - передает "Интерфакс".

Изъятый у подозреваемой пистолет оказался стартовым, а из-за отсутствия отдельных запчастей – еще и не пригодным для стрельбы, - показала судебно-баллистическая экспертиза, говорится в сообщении.

Тем не менее, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийством". Подозреваемая задержана, она уже созналась в содеянном.