Жителей Москвы просят не выходить из дома из-за ветра

В Москве ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, такое сообщение опубликовано в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Просим горожан по возможности воздержаться от пребывания на улице", - сказано в нем.

Тех, кто все же оказался вне дома, призывают не прятаться под деревьями и не оставлять вблизи них машины.

Об опасном ветре предупредили и в ГУ МЧС по столице. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до 21:00 30 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 м/с", - пояснили спасатели.

Они рекомендуют не приближаться к рекламным щитам и слабо укрепленным конструкциям, парковать транспортные средства вдали от деревьев.