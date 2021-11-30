Хабиб назвал имя будущего чемпиона UFC

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов назвал легковеса Ислама Махачева следующим обладателем пояса UFC.

"У нас есть человек, который должен забрать там чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев. Он должен вернуть титул чемпиона в Дагестан", - цитирует Хабиба Sports.ru.

По прогнозам Нурмагомедова, это произойдет в конце следующего года.

Напомним, что в октябре Махачев одержал победу болевым приемом над бойцом из Новой Зеландии Дэном Хукером на турнире UFC 267 в Абу-Даби.