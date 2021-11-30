Авария оставила без электричества более 70 тысяч жителей Дагестана

Сегодня утром в энергосетях Дагестана произошла авария, оставившая без электроснабжения жителей четырех районов республики.

"В 06:20… поступила информация о том, что на участке Шамильское - Анцух с отпайкой на подстанции "Гидатль" произошло аварийное отключение электричества. Под него попали четыре муниципальных района: частично Шамильский, Цунтинский, Тляратинский районы и Бежтинский участок", - говорится в сообщении на сайте республиканского управления МЧС, передает "Это Кавказ".

Дагестанские энергетики уже проводят восстановительные работы. Сроки подачи электроэнергии не уточняются. Известно, что в районах, которые затронуло аварийное отключение, проживают более 70 тыс человек.

