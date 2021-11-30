Реконструкция СВПД началась с оптимизма

МИД России достаточно позитивно оценил перезапуск переговоров по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

В нем отмечено, что переговорный процесс накануне возобновился в Вене после более чем пятимесячного перерыва.

В МИД пояснили, что все участники подтвердили приверженность дальнейшим усилиям по максимально быстрому возвращению к полноценной реализации сделки по иранской ядерной программе. Кроме того, они нацелены на дальнейшее интенсивное взаимодействие по решению вопросов, которые остаются неурегулированными с момента окончания предыдущего, шестого раунда переговоров. "Подчеркнуто стремление в возможно короткие сроки выйти на результат", - уточнили в министерстве.

Стороны также договорились осуществить перезапуск двух экспертных рабочих групп - по санкциям и ядерным вопросам.

"В целом старт переговоров оценивается участниками как положительный и конструктивный, внушающий определенный оптимизм", - заключили в МИД РФ.