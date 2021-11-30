Россия построит пять школ в Таджикистане за $150 миллионов

Замглавы правительства РФ Сергей Оверчук в ходе визита в Таджикистан заявил, что Россия выделит $150 млн на возведение пяти русскоязычных школ в республике.

По его словам, новые учебные заведения на 1,2 тыс учеников планируется построить в Душанбе, Кулябе, Бохтаре, Турсун-Заде и Худжанде. Преподавать в школах будут учителя из России и Таджикистана.

"Конечно, учебная программа будет адаптирована под потребности Таджикистана, но это будет российская программа. Это будет совместный коллектив и дети получат хорошее качественное образование", — цитирует Оверчука "Спутник Таджикистан".

Делегация из России прибыла в Таджикистан для подписания договоров об образовании, которые позволят российским преподавателям работать в Таджикистане.