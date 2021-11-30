В Волгограде вынужденно сел самолет "Азимута" из Нижневартовска

Сегодня в аэропорту Волгограда совершил вынужденную посадку самолет ростовской авиакомпании "Азимут", выполнявший пассажирский авиарейс из Нижневартовска в Минеральные Воды, - сообщила пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

"Рейс авиакомпании "Азимут", следовавший по маршруту Нижневартовск-Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 7:53 по технической причине", - поведала она, передает РИА Новости.

На борту самолета находились 75 пассажиров, сейчас они ожидают резервного борта из Ростова-на-Дону в терминале аэропорта.

Причина вынужденной посадки и тип авиалайнера в сообщении не указываются.