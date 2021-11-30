В Риге стартует встреча глав МИД стран НАТО

Во вторник, 30 ноября, в Риге стартует встреча министров иностранных дел стран НАТО. В двухдневном министериале Североатлантического альянса примут участие также представители Грузии и Украины.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече главы МИД стран альянса обсудят с грузинским и украинским министрами ситуацию в регионе.



Накануне Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что США продолжают поддерживать решение, принятое на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, согласно которому Грузия и Украина станут членами НАТО.