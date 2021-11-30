Американского гражданина обокрали в армянской Федерации йоги

Особо крупная кража была совершена в Федерации йоги Армении, об этом пишут СМИ.

Ценностей лишился 62-летний гражданин США, прописанный в Котайкской области, передает shamshyan.com.

Неизвестный злоумышленник украл рюкзак потерпевшего с двумя золотыми кольцами общей стоимостью $50 тыс. Помимо украшений, в нем также лежал паспорт дочери мужчины, сертификат о покупке дома в Гарни, документы из кадастра недвижимости, $1 тыс и личные вещи.

Полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения, находящихся по соседству со зданием федерации.

Открыто уголовное дело по факту кражи в особо крупных размерах.