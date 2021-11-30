Песочные дожди зафиксированы в Крыму

В Крыму выпал желтый песочный дождь после прихода теплых воздушных масс, принесших с собой песок из Северной Африки, сообщила глава крымского гидрометццентра Татьяна Любецкая.

"Это связано с тем, что ветер был очень сильным по всем высотам. И у земли, и на высотках до 10 километров одно и то же направление, струйное течение – вполне могло принести песочек из Северной Африки, Сахары", - приводит ее слова РИА Новости.

Ранее на полуострове было объявлено штормовое предупреждение из-за прохождения фронтальных разделов. В местном МЧС заявляли об усилении ветра до 35 м/с.

"Очень сильный ветер наблюдался накануне в Ялте, в районе Никитского ботанического сада, на южном берегу Крыма – скоростью до 30 м/c. Очень сильный ветер наблюдался также в Симферополе и восточных районах Крыма. Ветер ураганной силы – скоростью и порывами 33 м/с - был зафиксирован только в Алуште", - отметила она.

Помимо этого, глава ведомства рассказала об отсутствии ураганного ветра в горах Крыма. По ее словам, погода на 1 декабря в настоящее время формируется. Также Любецкая добавила, что на погоду на полуострове влияет множество факторов.