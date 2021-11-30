Ветер развернул из Сочи три самолета

Минувшей ночью из-за ветра в аэропорту Сочи не смогли приземлиться три пассажирских авиалайнера – их экипажи приняли решение о посадке в аэропорту Краснодара, - сообщили в пресс-службе компании "Аэродинамика".

"Шквалистый ветер накануне дул до полуночи. Три рейса – "ЮТэйр" из Внуково, "Победа" из Уфы и "Азимут" из Махачкалы - приземлились в запасном аэропорту Краснодар. Все рейсы вылетели в Сочи этой же ночью", - рассказали в пресс-службе, передает портал Юга.ру.

Сейчас аэропорт Сочи заработал в штатном режиме, в столице Кубани задержанных авиарейсов тоже нет.