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Глава "Лукойла" и президент Туркменистана обсудили углеводородные проекты на Каспии

Глава &quot;Лукойла&quot; и президент Туркменистана обсудили углеводородные проекты на Каспии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов накануне провели встречу, в ходе которой они обсудили разработку и освоение нефтегазовых месторождений в Каспийском море. Об этом пишет туркменский новостной портал Orient.

Во время беседы туркменский лидер заявил о расширении географии международных поставок углеводородов и о направлениях энергетической политики Туркменистана, к которым относится и стимулирование инвестиций в инфраструктуру топливно-энергетического комплекса.

Вагит Алекперов проинформировал президента о работах, которые "Лукойл" реализует в туркменском секторе Каспийского моря, и сделал ряд предложений по участию в проектах по диверсификации углеводородного сектора Туркменистана.

Напомним, в феврале туркменское информационное агентство ТДХ, сообщило, что "Лукойл" может присоединиться к разработке месторождения "Достлуг" ("Дружба") в Каспийском море. Чуть ранее, 21 января 2021 года, Туркменистан и Азербайджан подписали межправительственный меморандум о его совместной разведке и разработке.

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