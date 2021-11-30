Ураган в Турции унес жизни шести человек

Количество погибших в результате урагана в Стамбуле и ряде других провинций на северо-западе Турции увеличилось до шести. Об этом сообщает местное руководство.

Ранее сообщалось о четырех жертвах в Стамбуле и 38 пострадавших из-за сильного ветра, скорость которого местами достигала 130 км/ч. Как заявили генконсульстве РФ в Стамбуле, россиян среди погибших не обнаружено.

В администрации провинции Коджаэли сообщили, что в результате природных катаклизмов погиб один и пострадали восемь человек. Также о гибели одного человека рассказали в провинции Зонгулдак.