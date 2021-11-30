В Санкт-Петербурге за ночь выпала треть месячной нормы осадков

За последние 12 часов в Санкт-Петербурге выпало 16 мм осадков, что составляет почти треть (29%) от месячной нормы ноября. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Учитывая, что вчера высота снежного покрова в Санкт-Петербурге составляла 3 см, и всю ночь шел снег, с интересом ждем новых данных о снежном покрове", - поведал синоптик.

В свою очередь, начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин отметил, что в ночь с 29 на 30 ноября на улицах работали 965 единиц уборочной техники. "Конечно, непростые погодные условия… Основная задача – расчищать дороги постоянно и тротуары", - сказал Мизюкин на видео, опубликованном на странице комитета в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, вечером 29 ноября в Санкт-Петербурге начался сильный снегопад. Согласно ожиданию синоптиков, в городе может выпасть до 20 см снега.