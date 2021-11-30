Российские горнолыжные курорты ждет новогодний аншлаг – Ростуризм

Предстоящей зимой российские горнолыжные курорты будут полностью загружены, и в первую очередь это касается курортов Северного Кавказа, - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"По прогнозам регионов, российские горнолыжные курорты на период новогодних праздников будут загружены почти на 100%, при этом качественные и современные объекты размещения 3+, 4 и 5 звезд уже полностью забронированы. В целом загрузка гостиниц на российских курортах в этом зимнем сезоне составит 70-80%", рассказала Догузова, передает "Интерфакс".

В первую очередь это касается Красной Поляны в Сочи, курортов Архыз и Домбай и Приэльбрусье на Северном Кавказе, Хибин в Мурманской области, Горы Белой на Урале, "Горный воздух" на Сахалине и Шерегеш в Кузбассе, - отметили в Ростуризме, подчеркнув, что агентство уже проверило готовность горнолыжных курортов к зимнему сезону, в том числе в плане обеспечения безопасности отдыхающих и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Соответствующие службы регионов проверили надежность инфраструктуры, в том числе подъемников, отработали меры реагирования при сложных метеоусловиях и сходе лавин, проверили систему навигации и оповещения для туристов при ЧС и плохой погоде, - добавила глава Ростуризма.