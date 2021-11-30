В Крыму найдена самая дорогая земля

Самые дорогие земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в России обнаружены в Крыму - 180 тыс рублей за сотку, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса объявлений "Авито Недвижимость".

Так, средняя стоимость участка на полуострове за год увеличилась на 20%. Также в этот список эксперты включили Ростовскую область с показателем 144 тыс рублей за сотку. Тройку замкнула Кубань с ценой в 118,5 тыс рублей (на 15%).

Помимо этого, выявлены самые дорогие земли сельхозназначения. В Краснодарском крае за сотку придется выложить 94,3 тыс рублей, в Ростовской области - 66,6 тыс рублей. Также эксперты отметили активный рост на Ставрополье и в Волгоградской области, где средняя цена за год увеличилась 33 и 29% соответственно.