Морское землетрясение произошло у берегов Турции

Землетрясение произошло в море у побережья Турции, об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Подземные толчки магнитудой 5,1 были зарегистрированы в 07:00 по местному времени (совпадает с московским), эпицентр находился в Эгейском море, в 56,18 км от района Урла, очаг - на глубине 3,97 км от поверхности моря, передает Anadolu.

Через девять минут - в 07:09 - у берегов Измира, на глубине 7,16 км, было зафиксировано еще одно землетрясение, его магнитуда достигла 4,3.