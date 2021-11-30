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Мишустин и премьер Узбекистана обсудили сотрудничество в сфере экономики

Мишустин и премьер Узбекистана обсудили сотрудничество в сфере экономики

Состоялся телефонный разговор премьер-министров России и Узбекистана Михаила Мишустина и Абдуллы Арипова. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

В ходе беседы стороны обсудили приоритетные направления развития торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействия в сфере сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры

Мишустин и Арипов также поговорили о расширении сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

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