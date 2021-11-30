Iraqi Airways отменила последний вывозной авиарейс из Минска

Иракская авиакомпания Iraqi Airways отменила планировавшийся сегодня вывозной рейс для мигрантов из Минска в Эрбиль, - сообщает минский аэропорт.

"Сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways из Минска в Эрбиль отменен", - говорится в сообщении аэропорта в его официальном Telegram-канале, передает РИА Новости.

На минувшей неделе авиакомпания выполнила четыре вывозных рейса, доставивших на родину иракских граждан, безуспешно пытавшихся попасть с территории Беларуси в страны ЕС. Всего в ноябре было выполнено пять рейсов, домой вернулись около 1900 мигрантов.