Google посвятил дудл автору "нечеткой логики" Лютфи Заде

Поисковая система Google посвятила дудл всемирно известному уроженцу Баку, американскому математику и логику Лютфи Заде.

В комментарии к нему поисковик уточняет, что в этот день, 30 ноября 1964 года, Заде представил "Нечеткие множества" - революционную работу, познакомившую мир с его новаторской теорией "нечеткой логики" (fuzzy logic).

Кроме того, ученый написал такие исследования как "Теория впечатлений", "Теория систем", "Теория оптимальных фильтров", они сыграли важную роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.

В 1965 и 2008 годах Лютфи Заде совершал визиты в Баку. В августе 2017 года он обратился с письмом в администрацию президента Азербайджана, в котором попросил похоронить его в Азербайджане.

Ученый ушел из жизни 6 сентября 2017 года. Через год, 6 сентября 2018 года на его могиле в Аллее почетного захоронения в Баку был установлен памятник работы Омара Эльдарова.