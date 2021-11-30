Суда вновь пошли через Керченский пролив после шторма

Крымские морские службы восстановили сегодня утром судоходство в Керченском проливе, прерванное накануне из-за шторма, - сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"Судоходство в Керченском проливе восстановлено сегодня с утра. Ветер сменился. Сейчас всего порядка 11 м/с, из-за чего и было решено возобновить судоходство в проливе", - рассказал Кравченко, передает РИА Новости.

Напомним, судоходство в проливе было приостановлено накануне утром – причиной такого решения стал сильный ветер с порывами до 25 м/с, за сутки число судов, ожидавших прохода через пролив со стороны Черного и Азовского морей, составило более 200.