Ингушетия принимает кинофестиваль "Золотая башня"

Накануне в Ингушетии стартовал уже седьмой по счету Международный кинофестиваль "Золотая башня".

"В программе конкурсных показов кинофестиваля заявлено свыше 50 фильмов из 30 стран (Россия, Эстония, Кыргызстан, Мексика, Азербайджан, Украина, Казахстан, Узбекистан). Оценивать представленные фильмы будет конкурсное жюри, в состав которого вошли известные деятели искусств России и нашей республики", - сообщили в пресс-службе министерства культуры Ингушетии, передает "Это Кавказ".

Киноконкурс включает 16 номинаций, в том числе Гран-при, а его победители будут награждены дипломами лауреата, памятными "золотыми статуэтками" и подарками. Также в рамках фестиваля в домах культуры в Назрани и четырех крупных селах республики пройдут бесплатные показы конкурсных фильмов.

Также планируются и творческие встречи гостей кинофестиваля - известных кинодеятелей страны - со зрителями.

Церемония закрытия кинофестиваля пройдет 4 декабря.

Напомним, кинофестиваль "Золотая башня" проводится в Ингушетии с 2014 года, его главный приз - уменьшенная золотая копия средневековой ингушской башни. Конкурс не проводился лишь в минувшем 2020 году – его проведению помешала пандемия нового коронавируса.