Казахстан просит ВОЗ форсировать регистрацию казахстанских вакцин

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой провел в Женеве встречу с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом, - сообщает пресс-служба министерства.

Глава Минздрава страны рассказал руководителю ВОЗ о двух казахстанских вакцинах, разработанных от COVID-19 - инактивированной вакцине QazCovid-in (QazVac) и субъединичной вакцине QazCoVac-P, отметив, что вакцина QazVac получила временную регистрацию на территории Казахстана сроком на 18 месяцев и отметив, что QazVac является единственной вакциной, разработанной в мусульманских странах и имеет халяль-сертификат, предоставленный Духовным управлением мусульман страны.

Министр напомнил, что в июне этого года вторая казахстанская вакцина против COVID-19 QazCoVac-P была внесена в список кандидатных вакцин ВОЗ в фазе клинических исследований и попросил главу ВОЗ оказать поддержку в ускорении процесса регистрации казахстанских вакцин, - передает Sputnik Казахстан.

Также стороны обсудили подходы по противодействию новому штамму коронавируса "омикрон", который на сегодняшний день обнаружен уже в десяти странах мира и обладает высокой контагиозностью и устойчивостью к защитным антителам.