Грипп и ОРВИ в России пошли на спад

В России пошла на спад заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), а эпидемические пороги остаются превышенными лишь в 46 регионах страны, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"За минувшую неделю в целом на территории Российской Федерации заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущей неделей года, а число субъектов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению уменьшилось", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослого населения и подростков, - уточнили в пресс-службе, отметив, что существенным фактором снижения уровня заболевания послужила продолжающаяся в стране прививочная кампания против гриппа – с ее начала было привито более 54,9 млн россиян, что составляет 37,6% от численности населения, - добавили в ведомстве.