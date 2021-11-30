Минпромторг готов бесплатно кормить малоимущих россиян – СМИ

Бесплатных продуктов для малоимущих в России может стать больше – производителей продуктов питания могут избавить от НДС на товары с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность, - пишут "Известия".

Этот вопрос уже прорабатывается в Минфине РФ совместно с представителями ФНС, инициативу поддерживают и в Минпромторге, так как изменения позволят оказывать помощь большому числу граждан без привлечения бюджетных средств, - передает "АиФ".

Минэкономразвития не исключает распространение этой меры и на другие товары первой необходимости, в том числе товары личной гигиены, моющие средства и так далее.

Как полагают эксперты, отмена налога снизит нагрузки на свалки и уменьшит финансовую нагрузку на ритейлеров.