Столичный регион оказался во власти водной стихии

В столичном регионе со вчерашнего вечера льет сильный дождь - синоптики ожидают, что генуэзский циклон "Бенедикт" сегодня обрушит в Москве и области самые сильные осадки за последние 69 лет.

Только в Москве, по уточненному расчету, выпадет до 23 мм осадков, это около 40% месячной нормы - два ведра воды на квадратный метр. Интенсивные обложные дожди будут лить стеной и во второй половине дня сменятся снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 мм). Суточный рекорд осадков для всего ноября - 41 мм", - цитирует собеседника РИА Новости.

К вечеру в столичном регионе может выпасть до 2 см снега, а последующее за ним падение температуры ниже нуля грозит обернуться гололедицей, - говорится в сообщении.