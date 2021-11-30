Минувшей ночью в частном доме в подмосковных Люберцах прогремел взрыв, из разрушенной части здания спасли ребенка, - сообщил региональный главк МЧС.

"Сегодня в 04:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о хлопке неизвестного происхождения в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, деревня Торбеево, дом 22", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Произошло частичное обрушение дома, пожара не было, из разрушенной части дома спасена девочка 2013 года рождения, которую передали бригаде скорой помощи.

Двое взрослых и второй ребенок из неразрушенной части дома до прибытия подразделений вышли самостоятельно, - говорится в сообщении.

Причины взрыва устанавливаются.