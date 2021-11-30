Иран готов производить оружейный уран – разведка Израиля

Иран занимается техническими приготовлениями к обогащению урана до 90%, - заявила разведка Израиля, передает Axios.

Подготовительная работа Ирана позволит ему перейти к обогащению урана до указанного уровня в течение нескольких недель, а уран, обогащенный до уровня 90%, уже можно использовать при разработке ядерного оружия, - говорится в разведданных, переданных спецслужбами Израиля представителям администрации президента США Джо Байдена, передает "АиФ".

Ранее МИД Великобритании опубликовал совместное с Францией и Германией заявление, в котором Иран призывают немедленно восстановить доступ для МАГАТЭ к объекту в Карадже, утверждая, что Иран обладает достаточным объемом расщепляющихся материалов, чтобы после дополнительного обогащения их хватило на производство более одного ядерного боеприпаса.