Эсминец США Arleigh Burke возобновил черноморскую операцию

Американский ракетный эсминец Arleigh Burke возобновил операцию в Черном море - судно покинуло порт Варна в Болгарии 28 ноября, - сообщили в Шестом флоте США.

Заход американского эсминца в порт "подтвердил приверженность ВМС США альянсу НАТО и таким важнейшим союзникам, как Болгария", а маневр продемонстрировал способность Arleigh Burke к развертыванию в зоне ответственности Шестого флота США в поддержку региональной стабильности, - передает РИА Новости.

Ранее американский ракетный эсминец вошел в Черное море для участия в операциях с партнерами по Североатлантическому альянсу. За его действиями в регионе следят силы и средства Черноморского флота РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал действия стран-членов НАТО в Черном море "игрой с огнем", предупредив, что Россия готова дать отпор таким "маневрам".