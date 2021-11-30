Шторм "запер" в Керченском проливе свыше 200 судов

Шторм, накануне обрушившийся на Крым, нанес серьезный ущерб судоходству – так, только в Ялте затонуло одно судно затонуло и четыре было сорвано с якорной стоянки, - сообщила в своем официальном Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко.

В результате шторма в Ялте были повреждены десять автомобилей, от стихии в городе пострадали четверо местных жителей, трое из которых находятся в больнице. Всего по Крыму получили травмы шесть человек.

Неутихающий сильный ветер не дает пройти через Керченский пролив порядка 200 судов, часть из которых находится на Черноморском побережье и часть - на Азовском, ожидают прохода через Керченский пролив, движение по которому притормозилось из-за шторма, - сообщили в Росморречфлоте, передает РИА Новости.

"Лоцманская проводка судов не осуществляется. Порядка сотни судов в Азове и столько же в районе Черноморского побережья", - рассказали в агентстве, добавив, что это связано с запретом высадки лоцманов из-за непогоды. Прохода ждут не только российские, но и иностранные суда.

На полуострове объявлено штормовое предупреждение: из-за сильного ветра часть потребителей в Симферополе и районах остались без света. Кроме того, повалены деревья, перекрыты некоторые дороги, повреждены автомобили.

Шторм не утихает – сегодня до конца дня в отдельных районах Крыма возможно усиление ветра до 30-35 м/с.