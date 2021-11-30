Иран не устраивают условия ядерной сделки - СМИ

Власти США не верят в скорое возобновление переговоров с Ираном по ограничению его ядерной программы и полагают, что Тегеран пока не готов к ним, - сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

Американская разведка полагает, что президент Ирана Ибрагим Раиси недоволен тем, какой Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2015 году заключил его предшественник на этом посту Хасан Рухани, и американские должностные лица высокого ранга "глубоко обеспокоены тем, что Иран зайдет слишком далеко в своих нынешних ядерных разработках, в результате чего будет слишком поздно вернуться" к СВПД, - передает ТАСС.

Однако в администрации президента США Джо Байдена все же надеются, что Раиси в конечном итоге захочет заключить новое соглашение, которое не будет сильно отличаться от предыдущего.

Напомним, накануне в Вене стартовал седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе после того, как они были приостановлены в июне этого года из-за выборов в Иране. За прошедшие шесть раундов переговоров с апреля по июнь 2021 года переговорщикам удалось определить, какие американские санкции в отношении Ирана подлежат отмене и список шагов в ядерной области, которые должен предпринять Иран, чтобы вернуться к выполнению своих обязательств.