Число новых заболевших коронавирусом в Казахстане идет на спад

В Казахстане за минувшие сутки было зарегистрировано 654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщил Минздрав Казахстана.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в столице – в Нур-Султане 108 новых пациентов, второй по числу заболевших идет Карагандинская область – здесь за сутки выявлено 103 новых заболевших, на третьем месте – Павлодарская область с 90 новыми инфицированными, - передает Sputnik Казахстан.

В других регионах страны менее 90 новых заболевших.

В "красной" зоне остается Северо-Казахстанская область, в "желтой" - Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.

Остальные регионы, включая Алматы и Шымкент – в безопасной "зеленой" зоне.

На 30 ноября лечение продолжают получать 26 472 человек, из них в стационарах находится 5 623 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 849 пациента, - говорится в сообщении Минздрава страны.