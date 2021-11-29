Обладателем "Золотого мяча" стал Месси

Нападающий французского "ПСЖ" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча"-2021.

Второе место в голосовании занял нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски, третье - полузащитник лондонского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо.

Таким образом, Месси стал семикратным обладателем "Золотого мяча", что является рекордным показателем. На втором месте по количеству "Золотых мячей" находится нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, у него 5 наград.