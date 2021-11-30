Глава ФРС рассказал о рисках из-за нового штамма коронавируса

Появление нового омикрон-штамма коронавируса COVID-19 создает дополнительные риски для американской экономики. Об этом заявил в письменных показаниях сенату глава Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Недавний рост случаев COVID-19 и появление варианта "омикрон" дают негативный риск занятости и экономической деятельности, а также растущую неопределенность по инфляции", - цитирует Джерома Пауэлла РИА Новости.

По словам главы ФРС, увеличение обеспокоенности относительно вируса может сократить желание людей работать в офисе. При этом он подчеркнул, что это в свою очередь может замедлить прогресс на рынке труда и увеличить нарушения в цепочке поставок.

Напомним, ранее в Южной Африке был выявлен омикрон-штамм. Он содержит 32 мутации, многие из которых свидетельствую о его высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.