В Кабардино-Балкарии организовали кластерное садоводство

В Кабардино-Балкарии создается новый тип садоводческих хозяйств - кластерный, сообщает пресс-служба главы республики.

"На компактной территории расположено несколько предприятий, которые в комплексе обеспечивают всем необходимым садоводческую отрасль, способствуя ее развитию. Речь идет о плодопитомниках, предприятиях по производству пластиковой тары, противоградовой сетки, комплектующих, бетонных шпалерных столбиков, эколаборатории и плодохранилище", - отметили в пресс-службе.

В кластер включены такие предприятия, как фруктохранилище и завод по производству пластиковых контейнеров для сбора, транспортировки и хранения фруктов и овощей.