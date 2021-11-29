Экс-сенатор Арашуков и его отец настаивают, что невиновны в убийствах

Экс-член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль в ходе заседания Мосгорсуда, приступившего к рассмотрению дела по существу, не признали свою вину во вменяемых им преступлениях, об этом рассказал адвокат Владимир Постанюк.

"Прокурор изложил суть предъявленного обвинения, а мы изложили свою позицию. Рауф Арашуков не признал свою вину, Рауль Турбиевич заявил, что не совершал преступления, а вообще не совершал никакого аморального поступка", - цитирует его РИА Новости.

Следующее заседание состоится завтра.

Ранее суд разделил уголовное дело на два. Первое - в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших полицейских и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, и рассматривает Мосгорсуд с участием присяжных заседателей. Второе дело - с 14 фигурантами - слушается в Преображенском суде в Москве.

Фигуранты обвиняются по целому ряду статей: ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), п.п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

Следствие полагает, что Рауль Арашуков, возглавлявший преступное сообщество, заказал, а его сын Рауф - участник ОПГ - организовал убийства зампреда молодежного движения "Адыге Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.