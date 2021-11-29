Извечный соперник "Аварского танка" выступит на турнире в Дагестане

Американский борец вольного стиля Кайл Снайдер примет участие в турнире борцовской лиги Wolnik, который пройдет в Дагестане 7 декабря. Его поединок официально анонсирован лигой.

Отмечается, что спортсмен выйдет в этот день на ковер против чемпиона Европы Алихана Жабраилова. Схватка борцов состоится в полутяжелом весе.

Стоит добавить, что следом после турнира лиги Wolnik, 10 декабря Хасавюрт примет международный турнир по вольной борьбе, в котором также ожидается участие борцов из США.