Парк и девять дворовых территорий благоустроили в Новороссийске

В Новороссийске благоустроили парк и девять дворовых территорий, сообщает пресс-служба администрации города.

Зоны отдыха общей площадью порядка 60 тыс кв м привели в порядок в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Специалисты обновили дворовые территории по улицам Сакко и Ванцетти, Советов и Анапское шоссе, заасфальтировали дворовые проезды, парковки, уложили новые покрытия на детских и спортивных площадках, а также завершили первый этап реконструкции парка имени Фрунзе.

В поселке Абрау-Дюрсо благоустроили территории на улицах Новороссийской, Новой, Гладкова, Островского, Октябрьской и Промышленной. Во дворах уложили асфальт и сделали тротуары, установили новые скамейки и урны, посадили деревья и кустарники. Детские и спортивные площадки оборудовали безопасным покрытием, современными игровыми элементами и тренажерами.