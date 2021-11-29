В Москве показали лучшие блюда тюркоязычных народов

В Москве в рамках фестиваля тюркоязычных народов "Волшебный казан" прошла презентация национальных блюд представителей 12 тюркоязычных народов России, в том числе Северного Кавказа.

"Фестиваль стал не только самым "вкусным" но и очень интересным событием уходящего года,. В его программе были не только презентации национальных блюд, но и мастер-классы, конкурсы, концерт с участием этнических коллективов, интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" с вопросами об истории и культуре народов России и, конечно, различные угощения", - сообщает пресс-служба фестиваля, передает ТАСС.

В рамках фестиваля показали гастрономическую культуру азербайджанцев, башкир, гагаузов, карачаево-балкарцев, кумыков, крымских татар, якутов, татар, казахов, киргизов, узбеков и тувинцев.

"Мы в России не знаем наших народов. У каждого из них своя культура, свои песни - это надо чаще показывать.…Такие фестивали помогают знакомству, общению друг с другом. Чем мы будем больше друг друга знать, тем мы будем больше дружить", - рассказал председатель содружества татар Москвы Гаяр Искандяров.

Завершил фестиваль концерт, в котором приняли участие танцевальные коллективы и исполнители.